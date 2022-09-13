باكو: سقوط ضحايا نتيجة تفاقم الوضع على الحدود مع أرمينيا

أفادت وزارة الخارجية الأذربيجانية، بأن تفاقم الوضع على الحدود الأذربيجانية -الأرمنية، أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف القوات المسلحة الأذربيجانية.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها اليوم: " اعتبارا من ليلة 12 سبتمبر 2022، قامت وحدات من القوات المسلحة الأرمنية بتنفيذ أعمال تخريبية واسعة النطاق في اتجاهات داشكسان وكالبجار ولاشين على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا".

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وأضاف البيان: "وفقا للمعلومات الواردة من وزارة الدفاع في جمهورية أذربيجان، قامت مجموعات تخريب تابعة للقوات المسلحة الأرمنية تحت جنح الظلام بعمليات تلغيم في المناطق الواقعة بين مواقع وحدات الجيش الأذربيجاني وطرق الإمداد في مختلف الاتجاهات وخاصة في الوديان والمعابر الجبلية. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت القوات الأرمنية النيران بكثافة على مواقع الجيش الأذربيجاني في مناطق داشكسان وكالبجار ولاشين من أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك من مدافع الهاون. وتسبب القصف بسقوط قتلى في صفوف أفراد قواتنا وتضررت بعض المنشآت العسكرية".

المصدر: تاس