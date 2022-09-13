وكالة أنباء: اشتعال النيران في محول بمحطة كهروذرية في اليابان

قالت وكالة كيودو للأنباء، إن النيران اندلعت اليوم الثلاثاء في أحد المحولات في محطة "توكاي- 2 " الكهروذرية اليابانية.

وأشارت الوكالة إلى أن المحطة تقع في محافظة إيباراكي المجاورة للعاصمة طوكيو.

ونوهت الوكالة، بأن رجال الإطفاء، تمكنوا من إخماد الحريق، ولا يوجد أي خطر لحدوث تسرب إشعاعي من المحطة.

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ووفقا للوكالة، تقوم السلطات المختصة بالتحقيق في الوقت الراهن، لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

المصدر: تاس