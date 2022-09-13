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الولايات المتحدة تدعو أرمينيا وأذربيجان إلى وقف إطلاق النار على الفور

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الولايات المتحدة تدعو أرمينيا وأذربيجان إلى وقف إطلاق النار على الفور
Sputnik
أرشيف
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة قلقة جدا من المواجهات التي تجري على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وتدعو الطرفين لوقف إطلاق النار على الفور.

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وجاء في بيان صدر عن بلينكن ونشرته وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين: "تعبر الولايات المتحدة عن قلقها العميق من الهجمات على طول الحدود بين أرمينيا وأذربيجان... ندعو إلى وقف الأعمال العدوانية على الفور".

وأفادت يريفان، سابقا، بأن العسكريين الأذربيجانيين أطلقوا في الليلة الماضية النار على الأراضي الأرمنية باستخدام المدفعية والمسيرات.

وقالت وزارة الدفاع الأرمنية إن القصف الأذربيجاني أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات. من جانبها صرحت السلطات الأذربيجانية بأن العسكريين الأرمنيين أطلقوا النار على موقع قواتها الواقعة على الحدود، مضيفة أن المواجهات أسفرت عن وقوع ضحايا.

المصدر: نوفوستي

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