قتيلان وجرحى بحوادث إطلاق نار في كندا

أعلنت الشرطة الكندية أن شخصين، أحدهما ضابط شرطة، لقيا مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون في سلسلة حوادث إطلاق نار في مقاطعة أونتاريو بجنوب شرق البلاد مساء الاثنين.

وقالت الشرطة إن مسلحا أطلق النار على ضابط شرطة من مسافة قريبة في ما وصفته الشرطة بأنه "هجوم بلا سبب" وأرداه قتيلا في مدينة ميسيسوغا بغرب تورنتو، كما أصيب في ميسيسوغا شخص آخر بجروح.

Toronto police mourn officer killed during break in ‘unprovoked’ shooting in Mississauga | PKBNEWS https://t.co/UFLmvzLqBe — PKBNEWS (@PKBNEWS_US) September 13, 2022

وبعد أقل من ساعة على ذلك، وقع إطلاق نار في بلدة ميلتون المجاورة حيث قتل شخص وأصيب آخران.

وحسب الشرط فإن رجلا يبلغ من العمر 30 عاما، ويشتبه بتورطه في كلا الحادثين، سرق سيارة جيب وهرب من مكان الحادث قبل أن يتم العثور عليه في مدينة هاملتون بجنوب تورونتو.

وأفادت الشرطة بأنه بعد ملاحقته تمت إصابة المشتبه واعتقاله، قبل أن يعلن وفاته في وقت لاحق.

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Hamilton Police confirm one person Shawn Petry was taken into custody and pronounced deceased in connection with shooting investigations in Peel and Halton. #Mississauga#Milton#GTA — Fox3 Now (@fox3news) September 12, 2022

وحسب تقارير، فإن المصاب في ميسيسوغا تعرض لجروح لا تهدد الحياه، بينما المصابان في ميلتون أحدهما في حالة حرجة والآخر في حالة خطيرة.

المصدر: وسائل إعلام كندية