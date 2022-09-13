مسؤول: منظمة شنغهاي للتعاون ستنظر في طلب قدمته ميانمار

صرح مبعوث الرئيس الروسي لشؤون منظمة شنغهاي للتعاون، باختيير حكيموف، أن قمة المنظمة في 15-16 سبتمبر في سمرقند ستبحث طلب ميانمار الحصول على وضع شريك في الحوار.

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وقال حكيموف: "في الجلسة المقبلة لمجلس رؤساء الدول سيتم النظر في طلب ميانمار الحصول على وضع شريك في الحوار لمنظمة شنغهاي للتعاون".

وأشار إلى أن "الحديث لا يدور عن منح العضوية في المنظمة"، مذكرا بأن ميانمار قدمت طلبها للحصول على وضع شريك في الحوار في المنظمة في العام الماضي.

المصدر: نوفوستي