يريفان تطلع لافروف وبلينكن على تفاصيل الوضع على الحدود مع أذربيجان

قالت وزارة خارجية أرمينيا، إن وزير الخارجية أرارات ميرزويان، أبلغ نظيره الروسي سيرغي لافروف بتفاصيل الوضع القائم على الحدود مع أذربيجان.

وأضافت الوزارة في بيانها: "أبلغ وزير الخارجية أرارات ميرزويان في 13 سبتمبر، نظيره الروسي سيرغي لافروف بشأن الوضع على الحدود وبالعدوان من جانب أذربيجان".

واليوم الثلاثاء، تقرر في اجتماع لمجلس الأمن الأرميني توجيه نداء رسمي إلى روسيا من أجل تنفيذ أحكام معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة، وكذلك إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي و مجلس الأمن الدولي.

إقرأ المزيد

من جانبه، أفاد المكتب الصحفي لحكومة أرمينيا، بأن رئيس الوزراء نيكول باشينيان أطلع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، في اتصال هاتفي، على تفاصيل اعتداء أذربيجان على الأراضي الخاضعة لسيادة أرمينيا. وخلال الحديث، أبلغ رئيس الحكومة الأرمينية، الوزير الأمريكي بالقرار الرسمي المتعلق بالطلب من روسيا بدء تنفيذ بنود معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة، وكذلك بخصوص الطلب المقدم إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومجلس الأمن الدولي. وأعرب باشينيان عن أمله في الحصول على رد فعل مناسب من جانب المجتمع الدولي.

ووفقا للمكتب الصحفي، أعرب بلينكين عن قلق الجانب الأمريكي العميق من الوضع على الحدود بين أرمينيا و أذربيجان. وشدد على أن واشنطن ستواصل بذل الجهود لتهدئة الوضع.

المصدر: نوفوستي