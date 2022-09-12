واشنطن وأوتاوا ترصدان طائرتين روسيتين في أجواء ألاسكا  

أعلنت قيادة الدفاع نظام الجوي الأمريكي الكندي المشترك "نورد" يوم الاثنين، رصد طائرتين روسيتين في الأجواء الدولية فوق ألاسكا.

وأعلنت الوزارة عن رصدها للطائرات الروسية وتعقبها في 11 سبتمبر أثناء تحليقها في المجال الجوي الدولي لألاسكا دون اختراقهما المجال الجوي الأميركي والكندية.

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وأكدت "نورد" على أنها لا ترى في النشاطات الجوية الروسية استفزازا أو تهديدا لأمنها.

وذكرت أنه في شهر أغسطس تم رصد ثلاث طائرات روسية في أجواء ألاسكا إلا أنها لم تعبر الأجواء الأمريكية أو الكندية.

وتعتبر "نورد" منظومة دفاع جوي مشترك بين الولايات المتحدة وكندا.

وكانت السلطات الكندية قد أعلنت في شهر يونو عن تخصيصها لمبلغ 4.9 مليار دولار كندي ما يعادل (3.77 مليار دولار أمريكي) لتطويرها على مدى السنوات الست المقبلة وكذلك 40 مليار دولار على مدى العقدين المقبلين لنشر رادارات تغطي الحدود مع الولايات المتحدة إلى الدائرة القطبية الشمالية والأراضي القطبية الشمالية.

المصدر: نوفوستي