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كندا.. مقتل شرطي وإصابة مدنيين بإطلاق للنار بضواحي تورونتو (صورة)

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كندا.. مقتل شرطي وإصابة مدنيين بإطلاق للنار بضواحي تورونتو (صورة)
Gettyimages.ru
شرطة تورونتو - صورة من الأرشيف -
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أفادت وسائل الإعلام الكندية يوم الاثنين بمقتل ضابط في الشرطة وإصابة مدنيين اثنين جراء إطلاق للنار بإحدى ضواحي تورونتو.

وأكدت وسائل الإعلام المحلية أن قوات الأمن ألقت القبض على منفذ الهجوم بعد ظهر الاثنين في أعقاب الحادث.

وذكرت أن إطلاق النار وقع حوالي الساعة 2 بعد الظهر بالقرب من طريق أرجنتيا وشارع ونستون تشرشل.

وكانت الشرطة قد أصدرت في وقت سابق بعد ظهر اليوم تحذيرا إقليميا من رجل مسلح وخطير.

كندا.. مقتل شرطي وإصابة مدنيين بإطلاق للنار بضواحي تورونتو (صورة)

المصدر: وسائل إعلام كندية

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