كندا.. مقتل شرطي وإصابة مدنيين بإطلاق للنار بضواحي تورونتو (صورة)

أفادت وسائل الإعلام الكندية يوم الاثنين بمقتل ضابط في الشرطة وإصابة مدنيين اثنين جراء إطلاق للنار بإحدى ضواحي تورونتو.

وأكدت وسائل الإعلام المحلية أن قوات الأمن ألقت القبض على منفذ الهجوم بعد ظهر الاثنين في أعقاب الحادث.

UPDATE: Suspect has been located and is in police custody. 1 person has been pronounced deceased at the scene and 2 others have been transported to hospital. — Halton Police (@HaltonPolice) September 12, 2022

وذكرت أن إطلاق النار وقع حوالي الساعة 2 بعد الظهر بالقرب من طريق أرجنتيا وشارع ونستون تشرشل.

وكانت الشرطة قد أصدرت في وقت سابق بعد ظهر اليوم تحذيرا إقليميا من رجل مسلح وخطير.

In the description from Toronto police they say suspect is white, what ?? pic.twitter.com/fBYt2rofBd — Ardslady (@Ardslady1) September 12, 2022

المصدر: وسائل إعلام كندية