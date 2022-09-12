بايدن لن يتنقل بالحافلة كباقي الزعماء خلال تشييع الملكة إليزابيث

أشار المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يضطر لركوب الحافلة بعد وصوله إلى بريطانيا لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية، إن رفضت واشنطن ذلك.

وحسب صحيفة "هافينغتون" الأمريكية فقد صدر هذا التصريح وسط تقارير تفيد بأنه سيتعين على قادة الدول السفر إلى لندن عبر رحلات تجارية والتنقل في أرجاء المدينة بحافلات مع الزعماء الآخرين.

من جانبها نشرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن وثيقة حكومية بريطانية أنه سيطلب من القادة الأجانب وأزواجهم السفر إلى بريطانيا على متن رحلات تجارية، وسيتعين عليهم التنقل بالحافلات مع القادة الآخرين.

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وأوضح المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية أن ما ورد في الصحيفة مجرد مقترحات وليست قرارات، وأكد أن الترتيبات الخاصة بتنقلات الزعماء ستتم حسب ظروف كل حالة على حدة.

المصدر: نوفوستي