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إيطاليا.. دعوات نقابية لدمج المهاجرين وتجنيسهم

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إيطاليا.. دعوات نقابية لدمج المهاجرين وتجنيسهم
Globallookpress
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دعا رئيس الجمعية العامة لاتحاد الصناعيين الإيطاليين كارلو بونومي إلى إدماج كامل للمهاجرين في البلاد ومنحهم المواطنة، في ظل التدهور الديموغرافي الذي تعانيه إيطاليا.

وخلال كلمته في الفاتيكان، قال بونومي: "التدهور الديموغرافي الذي تشهده بلادنا، يفرض ضرورة اعتماد أكبر لنموذج فعال لإدماج وطني ومنح مواطنة كاملة للمهاجرين والعمال الأجانب في بلادنا".

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وأضاف: "نحن مستعدون لذلك كشركات" وأشار إلى أن مساهمة المهاجرين في عدد من الشركات كانت تنمو طوال سنوات "ولا يمكن تعويضها".

وخلص إلى أنه و"من أجل عمل تضامني حقيقي، فإن أمام البلاد بدءا من أعلى مستوياتها المؤسسية، مسؤولية التغيير الجذري للأولويات المتبعة حتى الآن".

 

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية

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