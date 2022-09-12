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غانتس يبحث مع غوتيريش حشد جبهة دولية لمواجهة تهديدات أبرزها إيران

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غانتس يبحث مع غوتيريش حشد جبهة دولية لمواجهة تهديدات أبرزها إيران
RT @gantzbe
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أنه التقى يوم الاثنين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك، وبحث معه تشكيل جبهة دولية ضد تحديات أبرزها "التهديد الإيراني".

ونشر غانتس تغريدة أشار فيها إلى لقاءه بغوتيريش على هامش زيارته إلى نيويورك، حيث أكد أنهما ناقشا الحاجة العاجلة لتكوين جبهة دولية موحدة في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وعلى رأسها "التهديد الإيراني".

وأضاف أنهما تطرقا أيضا إلى الحرب في أوكرانيا وأمن الطاقة العالمي.

وصرح غانتس في وقت سابق خلال كلمة في مؤتمر لصحيفة "جيروزاليم بوست" في نيويورك، بأن إيران تنتج المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة بما في ذلك في المرافق الموجودة تحت الأرض.

وأضاف إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، فإنها "ستكون مستعدة لاستئناف التخصيب في أوقات قصيرة".

وقال غانتس إنه "يجب توسيع التعاون مع الشركاء الإقليميين لمواجهة إيران.. يجب أن نضمن قوة ردع عسكرية ذات مصداقية للردع بغض النظر عن الحل الدبلوماسي.. في أي سيناريو مستقبلي يجب علينا أيضا، بناء تحالف استخباراتي قوي بين الشركاء".

واتهم غانتس "إيران بأنها ترفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مواقعها غير المعلنة الثلاث لأن لديها ما تخفيه.

وطالب بفرض المزيد من الضغوطات على إيران، قائلا إن "الضغط على إيران يجب أن يستمر".

المصدر: وكالات

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