الملك تشارلز الثالث يتقدّم موكب الملكة الراحلة في أسكتلندا (فيديو)

تقدم الملك تشارلز الثالث أشقائه الثلاثة في موكب كئيب لجنازة والدتهم ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية عبر إدنبرة.

وبعد 4 أيام من وفاة إليزابيث الثانية في قصر بالمورال مقرها الصيفي في أسكتلندا، سجي اليوم جثمانها في كاتدرائية سانت جايلز في أدنبرة في محطة جديدة من تشييع الملكة الراحلة الذي سيستمر حتى مثواها الأخير في الـ19 من سبتمبر الجاري.

وشارك ملك بريطانيا تشارلز الثالث في مراسم نقل جثمان الملكة الراحلة من قصر هوليرود إلى كنيسة سانت جايلز في العاصمة الأسكتلندية أدنبرة، حيث سيتمكن البريطانيون من إلقاء النظرة الأخيرة عليه.

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ووصل الملك تشارلز الثالث وقرينته إلى أسكتلندا، حيث تلقى عزاء المشرعين، وقبل انتقاله إلى العاصمة الأسكتلندية، تقبّل الملك الجديد في البرلمان البريطاني في لندن التعازي من رئيسي مجلسي اللوردات والعموم.

وخلال المراسم الدينية سيوضع التاج الأسكتلندي المصنوع من الذهب الخالص على النعش، وسيسجى جثمانها في الكاتدرائية مدة 24 ساعة.

ومساء الثلاثاء سينقل الجثمان جوا من مطار أدنبرة على متن طائرة ملكية إلى لندن، وسيسجى مجددا في النعش الملفوف بالعلم الملكي على مدار الساعة على منصة في قصر ويستمنستر اعتبارا من مساء الأربعاء لمدة 5 أيام.

وسيبقى جثمان الملكة في البرلمان حتى موعد الجنازة الوطنية، وينتظر أن يشارك في الجنازة زعماء دول وكبار الشخصيات في العالم ومن بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، فضلا عن الكثير من أفراد العائلات الملكية.

المصدر: وكالات