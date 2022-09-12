اليونان تبدأ تحديث أسطول طائراتها المقاتلة في ظل التوتر مع تركيا

تسلمت القوات الجوية اليونانية أول طائرتين مقاتلتين مطورتين من طراز إف-16 بموجب برنامج بقيمة 1.5 مليار دولار، لتحديث أسطولها من الطائرات المقاتلة وسط تزايد التوتر مع الجارة تركيا.

الطائرتان اللتان عرضتا في قاعدة تاناغرا الجوية شمال غرب أثينا، هما أول طائرتين من 83 طائرة تخضع لتحديث وتزود بإلكترونيات ورادارات وقدرات تسليح متطورة تتسلمها اليونان بحلول 2027 من شركة "اليونانية" لصناعات الطيران بالتنسيق مع شركة التصنيع الأمريكية لوكهيد مارتن.

رئيس الأركان المشتركة اليونانية، الجنرال كونستناتينوس فلوروس، قال إن استكمال البرنامج الناجح في وقته المحدد "له أهمية وطنية قصوى".

وأضاف في مراسم التقديم: "سيتعين على أي معتد محتمل، أن يفكر مرتين أو ثلاث مرات قبل أن يجرب حظه"، وأشار إلى أن الطائرات الجديدة ستزيد موطئ قدم اليونان في الناتو.

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ووصلت العلاقات مع المنافسة الإقليمية تركيا لمستوى جديد من التدهور بعد تهديدات مبطنة متكررة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن بلاده قد تغزو جزر اليونان شرق بحر إيجه.

وتزعم تركيا أن الجزر جرى عسكرتها بشكل غير قانوني. وتقول اليونان إنها تحتاج للدفاع عنها ضد أي هجوم محتمل.

الجارتان الحليفتان في الناتو تختلفان أيضا حول حقوق النفط والغاز البحري وعادة ما تعترض طائراتهما المقاتلة كل منها أو تنخرط في محاكاة لمعارك فوق بحر إيجه.

وكان رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس رد بالنفي، على سؤال بشأن ما إذا كان التصعيد الأخير في الخطاب من تركيا مقدمة لصراع مسلح، وقال: "لا أعتقد أن هذا سيحدث مطلقا. وإذا حدث، لا قدر الله، فستتلقى تركيا ردا مدمرا بالتأكيد".

المصدر: "أسوشيتد برس"