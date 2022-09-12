مسؤول إسرائيلي: المفاوضات النووية مع إيران "ميتة"

دعا مسؤول إسرائيلي كبير أوروبا والولايات المتحدة إلى المطالبة باتفاق نووي "أطول وأقوى" مع إيران، معتبرا أن المفاوضات الهادفة لإعادة إحياء الاتفاق قد "ماتت".

وقال المسؤول الذي يرافق رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في زيارته إلى ألمانيا: "قدمنا ​​للأوروبيين معلومات تثبت أن الإيرانيين يكذبون بينما لا تزال المحادثات جارية"، معتبرا أنه "لن يتم التوصل إلى اتفاق حول خطة العمل الشاملة المشتركة، كما يقول الأمريكيون ومعظم الأوروبيين".

وأضاف: "لدينا الكثير من التحفظات بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي"، مشيرا إلى أنه "لا توجد محادثات الآن مع إيران. لا يوجد أحد في فيينا ".

وردد المسؤول تصريحات لابيد، التي دعا فيها الولايات المتحدة وأوروبا إلى "التوقف عن متابعة المفاوضات الفاشلة مع إيران"، مشددا على أن "الوقت قد حان لبدء حوار استراتيجي مع الأمريكيين والأوروبيين حول اتفاقية أطول وأقوى. لكن ما نحتاجه الآن هو أن يضع الأمريكيون تهديدا عسكريا ذا مصداقية، يدفع الجميع من أجل اتفاق أفضل.. نحن بحاجة إلى اتفاق بدون شروط تتعلق بانقضاء الوقت".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"