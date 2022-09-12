خبير يكشف نقطة ضعف خطيرة في الدرع النووي الأمريكي

كشف الصحفي كريس أوزبورن الخبير بالشأن العسكري أن الصواريخ الأمريكية العابرة للقارات "مينوتمان"، لن تتمكن من تخطّي أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة التي طورتها القوى العظمى المنافسة.

وكتب بمقاله في صحيفة The National Interest: "على الرغم من أن مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية يؤكدون أن صاروخ "مينوتمان-3" قادر على إكمال مهمته، فمن المتوقع أن يجد الصاروخ صعوبة متزايدة في التغلب على دفاعات العدو المفترض".

كما أشار إلى أن خطط استبدال الجيش الأمريكي الأسلحة القديمة من هذا النوع بصاروخ "سنتنيال" الواعد، ستتطلب تقنية توجيه إضافية تأخذ في الاعتبار آخر إنجازات المنافسين في علم الصواريخ والدفاع الجوي.

المصدر: نوفوستي