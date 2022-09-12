البيت الأبيض يؤكد عدم دعوة ترامب لحضور جنازة الملكة اليزابيث

أكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن لن يدعو سلفه دونالد ترامب أو أي رئيس سابق آخر لمرافقته إلى لندن لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

وردا على سؤال حول ما إذا كان بايدن سيدعو ترامب أو أي من الرؤساء السابقين الثلاثة الآخرين للانضمام إلى الوفد الرسمي لحضور حفل تأبين الملكة الراحلة، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إن الدعوة الرسمية امتدت من حكومة الملك تشارلز الثالث إلى الرئيس الحالي وزوجته السيدة الأولى جيل بايدن فقط.

وأوضحت أن الدعوة تم إرسالها يوم السبت كمذكرة دبلوماسية من إدارة البروتوكول في مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث في المملكة المتحدة، مبينة أن بايدن أرسل موافقته على الحضور في اليوم التالي.

يذكر أنه في العام 2019، وخلال زيارته إلى بريطانيا، خرق ترامب البروتوكول خلال لقائه الملكة الراحلة حيث ربّت على كتفها وهو ما يعد أمرا غير مقبول.

المصدر: "الإندبندنت" + RT