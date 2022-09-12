رئيس الموساد: الاتفاق النووي لن يجعل إيران في حصانة من نشاطاتنا

قال رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع، إن توقيع الاتفاق النووي مع إيران لن يجعلها "في حصانة من نشاطات جهاز المخابرات الإسرائيلي".

وشدد على أن "جهاز الموساد سيمضي في كشف من يقف وراء العمليات الإرهابية ويواصل محاسبة من له ضلع في الأعمال الاعتدائية. كما أنه لن يتغاضى عن الحقيقة الدامغة وهي أن طهران تواصل تسلحها ولم توقف نشاطاتها الإرهابية".

وحذر برنياع من أن "مفاوضات فيينا لم تردع الإيرانيين من توسيع رقعة أعمالهم الإرهابية في الولايات المتحدة وأوروبا"، مشيرا إلى أن "طهران تتفاوض مع الولايات المتحدة وتقتل في الوقت ذاته مسؤولين أمريكيين".

وأكد أنه "يتعين التصدي بقبضة حديدية للنشاطات الإرهابية التي تقودها إيران".

المصدر: "مكان"