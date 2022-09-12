نواب اسكتلندا يقفون دقيقتي صمت على روح الملكة إليزابيث

وقف نواب برلمان اسكتلندا دقيقتي صمت على روح ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، وأعلنوا تعزية البرلمان الاسكتلندي الملك تشارلز الثالث.

وقرأت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن رسالة التعزية البرلمانية نيابة عن شعب اسكتلندا بحضور الملك تشارلز الثالث والملكة القرينة كاميلا.

وأشادت ستيرجن بالدور الذي لعبته الملكة إليزابيث الثانية في خدمة اسكتلندا والمملكة المتحدة وتحدثت عن ذكريات جمعتها مع الملكة لسنوات عديدة.

كما تحدثت رئيسة الوزراء عن العلاقة التي ربطت اسكتلندا بالملكة حيث قالت: "إن الملكة الراحلة عشقت اسكتلندا بشكل خاص".

وأفادت نيكولا ستيرجن بأن الملكة الراحلة تملك الحكمة واللباقة والتواضع وأن رحيلها يشكل خسارة كبيرة.

كما رحبت في الوقت ذاته بالملك الجديد تشارلز الثالث متمنية له أن يستمر على نهج والدته.

وكان الملك، الذي ألقى خطابا في وقت سابق أمام غرفتي البرلمان، قد سافر وبرفقته الملكة القرينة كاميلا، إلى إدنبرة يوم الاثنين، وكان في استقباله في المطار الوزيرة الأولى في إسكتلندا نيكولا ستيرجن، والوزير الإسكتلندي أليستر جاك، والوزير الأول في إدنبرة، روبرت ألدريدج.

المصدر: RT