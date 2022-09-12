"طالبان" تنفي توقيف 3 موظفات أمميات

نفت حركة "طالبان" الأفغانية توقيف 3 موظفات في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان "اليوناما" في ولاية قندهار.

وقال مساعد المتحدث باسم حكومة "طالبان" بلال كريمي، إن تقرير "اليوناما" حول توقيف ثلاثة من موظفيها الإناث في ولاية، غير صحيح، مبينا أنه "تم استيضاح تجمع نسائي في مدينة قندهار، لكن بعد أن تبين بأن النساء المجتمعات موظفات الأمم المتحدة، فانصرف المسؤولون عن استجوابهن وطلب الاستيضاح منهن، ولم تحصل أية حادثة إطلاقا".

فانصرف المسؤولون عن استجوابهن وطلب الاستيضاح منهن، ولم تحصل أية حادثة إطلاقا.

وبحسب "كريمي" فإن تقرير اليوناما حيال القضية غير صحيح.

وقد نشرت اليوناما اليوم تقريرا ادعت فيه توقيف ثلاثة من موظفيها الإناث للاستجواب من قبل مسؤولين محليين في ولاية قندهار. — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) September 12, 2022

المصدر: RT