الجيش التايواني يطلق صواريخ تحذيرية على طائرة مسيّرة اخترقت أجواء الجزيرة

أطلق الجيش التايواني صواريخ تحذيرية باتجاه طائرة مسيرة اقتربت من جزر كينمن التابعة لتايوان إداريا، حسب وزارة الدفاع التايوانية.

وقال المتحدث باسم وزير دفاع الجيش التايواني كينمن تشانغ رونغ شون: "اليوم 12 سبتمبر، الساعة 7.37 مساء (14:37 بتوقيت موسكو) تم اكتشاف طائرة مسيرة، دخلت المجال الجوي في منطقة المياه المحظورة بالقرب من جزيرةساويو".

وفي أواخر أغسطس، فتح الجيش التايواني النار لأول مرة على طائرات صينية بدون طيار اقتربت من جزر كينمن.

وقبل ذلك، اقتصرت القوات التايوانية في ردها على الصواريخ التحذيرية والتحذيرات اللاسلكية.

المصدر: نوفوستي