النمسا.. إدانة أحد أعضاء جماعة الضغط بغسل الأموال

أدان القضاء النمساوي أحد أعضاء "جماعة ضغط الأسلحة النمساوية" بتهمة غسيل الأموال في إطار تعاملات شركة الدفاع الأوروبية EADS، التي أعيدت تسميتها بـ"إيرباص".

وقال متحدث باسم محكمة فيينا الإقليمية لوكالة "فرانس برس" إن ألفونس مينسدورف بويي، حكم عليه بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ ودفع 50 ألف يورو (50600 دولار) ، وهو ما اعتبر أنه "مكاسب غير مشروعة".

ووفقا للائحة الاتهام، فإن مينسدورف بويي نقل أصولا لمدير قسم سابق في شركة يوروفايتر المصنعة EADS، والتي أصبحت مجموعة إيرباص في عام 2014، كما يزعم أنه قام بتحويل ملايين اليورو من عام 2005 عن طريق عقود مزورة في الغالب إلى صندوق سلاش.

وفي قضية منفصلة، تمت تبرئة مينسدورف بويي من جريمة غسل الأموال في عام 2013، لكن حكم عليه بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ بتهمة تزوير الأدلة.

المصدر: "أ ف ب"