حركة مكثفة للعربات العسكرية في شوارع العاصمة المولدوفية (فيديو)

انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، صور ومقاطع فيديو تظهر تحرك معدات عسكرية في شوارع العاصمة المولدوفية كيشينيوف، ما أثار التكهنات وقلق السكان.

وشوهدت معدات عسكرية تتنقل في شوارع كيشينيوف، ما استدعى رد وزارة دفاع البلاد، التي أوضحت أن ظهرو المركبات العسكرية في شوارع العاصمة، جاء في إطار الاستعدادات لمناورات "Scutul de foc 2022" ("درع النار")، والتي ستقام في الفترة من 12 إلى 23 سبتمبر.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: "فيما يتعلق بالمعلومات حول حركة بعض قطع المعدات العسكرية الليلة الماضية، نقدم التفسيرات التالية: من 12 إلى 23 سبتمبر، ستقام مناورات Scutul de foc 2022 (درع النار)، وتم إرسال المعدات لمراكز التدريب".

وأشارت الوزارة إلى أن المعدات تحركت ليس فقط في كيشينيوف، ولكن أيضا في مدن أخرى. وطلب من المواطنين الامتناع عن نشر لقطات على الإنترنت.

وقالت الوزارة "نحث المواطنين على عدم الخوف عندما يرون معدات عسكرية تسير على الطرق الوطنية، ونطلب منكم الامتناع عن نشر الصور على الإنترنت، لأن ذلك قد يؤدي إلى معلومات مضللة".

المصدر: نوفوستي