 
مباشر

إيطاليا.. تحرير امرأة حبسها شقيقها 22 عاما

أخبار العالم

إيطاليا.. تحرير امرأة حبسها شقيقها 22 عاما
Gettyimages.ru
عنصر من الشرطة الإيطالية - أرشيف -
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tsdz

حررت الشرطة الإيطالية امرأة تبلغ من العمر 67 عاما حبسها شقيقها وزوجته لمدة 22 عاما في مدينة بويانو بمقاطعة كامبوباسو جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن محنة السيدة بدأت عام 1995، حينما انتقلت إلى العيش مع شقيقها، حتى لا تكون بمفردها بعد وفاة زوجها.

لكن يبدو أنهما سئما العيش مع السيدة، وقررا نقلها إلى غرفة في كوخ بلا تدفئة، وحبساها فيه.

وأشارت "أنسا" إلى أنه يُزعم أن السيدة حُرمت من الرعاية الطبية، وتعرضت للضرب، والعنف النفسي على أيدي أقاربها.

وبدأت الشرطة التحقيق في الأمر بعد تلقي بلاغ قبل بضعة أشهر، وقاموا بتفتيش المنزل، وأخذوا السيدة التي أخبرتهم بالقصة كاملة. وتم إيداعها في مكان آمن تعيش فيه الآن.

المصدر: وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا