كتاب: ترامب أصر على البقاء في البيت الأبيض عقب خسارة انتخابات 2020

كشف كتاب جديد لمراسلة صحيفة "نيويورك تايمز" ماغي هابرمان أن الرئيس السابق دونالد ترامب قال لمساعديه عقب الانتخابات الرئاسية عام 2020 أنه سيبقى في البيت الأبيض بعد تنصيب جو بايدن.

وكتبت هابرمان في كتابها الذي يحمل عنوان "رجل الثقة: صنع دونالد ترامب وتحطيم أمريكا"، والذي سيصدر في أوائل الشهر المقبل، أن ترامب بدا وكأنه يدرك أنه خسر أمام بايدن مباشرة بعد الانتخابات. وقال لأحد مساعديه "لن أرحل.. لن نغادر أبدا.. كيف يمكن المغادرة بعد الفوز في الانتخابات؟".

وأشارت إلى أن ترامب وفي أعقاب الانتخابات مباشرة طلب من المستشارين إخباره بالخطأ الذي حدث، مبينة أنه في وقت لاحق، ورد أن ترامب بدأ في التعبير عن نيته عدم مغادرة البيت الأبيض في يناير 2021 عند بدء ولاية بايدن حيث بدأ فريق ترامب محاولات لإلغاء نتائج الانتخابات.

وسأل ترامب خلال محادثة مع رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا مكدانيل: "لماذا علي المغادرة إذا سرقوا الانتخابات مني؟".

المصدر: The Hill