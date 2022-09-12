بالفيديو.. الشرطة تحقق وتكشف حيثيات مقتل تونسي على يد الشرطة الفرنسية

أفادت وسائل إعلام محلية بأن الشرطة الفرنسية قتلت شخصا من أصول تونسية، رميا بالرصاص في مدينة نيس جنوبي البلاد.

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وأوضحت الشرطة أن القتيل تعرض لإطلاق النار بعد رفضه التوقف للتفتيش، بينما كان يقود سيارة مسروقة وهو يسير بتعرج فيها بشكل خطير.

وبين مسؤول في النقابات الأمنية الفرنسية أن التونسي كان معروفا لدى العدالة في قضايا المخدرات والسرقة والابتزاز والقيادة بدون ترخيص.

وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى أنه "تم توجيه الاتهام إلى الشرطي الذي أطلق النار على سائق سيارة في نيس بارتكاب أعمال عنف متعمد ووضع تحت إشراف قضائي"، حيث أوضح المدعي العام لنيس، كزافييه بونهوم، أن ضابط الشرطة وجهت إليه تهمة "العنف المتعمد بسلاح تسبب في الموت دون نية إعطائه"، كما منع من حمل سلاح.

في حين قال محامي عائلة القتيل إن الضحية كان يبلغ من العمر 24 عاما ويعيش في نيس "في وضع عادي"، مضيفا: "من الواضح أننا أمام جريمة قتل، لا يوجد نقاش بشأنها".

المصدر: وكالات"