الخارجية الروسية لا تستبعد احتمال عدم  تجديد صفقة الحبوب

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، إن روسيا تعتبر عدم جواز التسامح والقبول بالوضع الحالي المتعلق بصفقة الحبوب الأوكرانية.

وأضاف غروشكو: "هناك شرط في الاتفاقية ينص على أنها سارية المفعول لمدة 120 يوما، وبعد ذلك يجب على الدول أن تنظر في مدى تأثيرها. في حال الضرورة، يمكن إجراء تغييرات على هذه الاتفاقية. لقد طرحنا المشكلة لأنه من الواضح أنه لا يمكن قبول الوضع الحالي، لأنه يتعارض مع التفاهمات الأساسية التي وضعت الإطار للعمل في هذه الوثائق. ويشير تحليل تنفيذ (المذكرة) إلى أن شركائنا تصرفوا مجددا بشكل غير لبق. عند النظر إلى إحصائيات مسارات السفن، يبدو واضحا أن أكثر من 87٪ من هذه الشحنات لا تذهب إلى أفقر البلدان، حيث يوجد تهديد حقيقي بالجوع ، بل إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي لا تعاني من الجوع بأي شكل من الأشكال".

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ونوه نائب الوزير بأن القرارات التي يتم اتخاذها في الاتحاد الأوروبي تشير بوضوح إلى أن الاتحاد الأوروبي لا ينوي التصرف وفقا لما ورد في المذكرة التي تم توقيعها في اسطنبول .

المصدر: نوفوستي