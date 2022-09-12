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طهران تعلق على احتمال لقاء رئيسي مع بوتين وشي على هامش قمة شنغهاي

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طهران تعلق على احتمال لقاء رئيسي مع بوتين وشي على هامش قمة شنغهاي
Legion-Media
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علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على احتمال لقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بنظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ على هامش قمة شنغهاي هذا الأسبوع.

وقال كنعاني في إفادة صحفية اليوم الاثنين إن "القمة فرصة جيدة لمثل هذه اللقاءات" وإن الرئاسة الإيرانية "ستعلن عن تفاصيلها".

وأضاف: "هناك العديد من الملفات المشتركة بين إيران و الصين وروسيا.. والقمة فرصة مناسبة لتعزيز العلاقات بين هذه البلدان والتخطيط لتحسينها".

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بوتين يلتقي شي جين بينغ في قمة منظمة شنغهاي للتعاون يومي 15 و 16 سبتمبر
بوتين يلتقي شي جين بينغ في قمة منظمة شنغهاي للتعاون يومي 15 و 16 سبتمبر

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الـ22 لمجلس رؤساء دول "منظمة شانغهاي للتعاون" في مدينة سمرقند بأوزبكستان يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وفي وقت سابق أكد السفير الروسي في بكين أن الرئيس الروسي سيلتقي نظيره الصيني على هامش قمة شنغهاي في سمرقند في 15 و16 سبتمبر.

واليوم الاثنين أكدت الخاجية الصينية حضور شي لاجتماع سمرقند.

المصدر: RT

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