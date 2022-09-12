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إجلاء حوالي 5 آلاف من سكان منطقة خاركوف إلى روسيا

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إجلاء حوالي 5 آلاف من سكان منطقة خاركوف إلى روسيا
Globallookpress Rick Mave/Keystone Press Agency
صورة أرشيفية
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صرح رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خاركوف، فيتالي غانتشيف، بأن حوالي 5 آلاف شخص تمكنوا من دخول الأراضي الروسية من المنطقة.

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جاء ذلك في تصريحات لغانتشيف على الهواء لقناة "روسيا-24"، حيث أشار إلى أن 5 آلاف قد عبروا الحدود إلى روسيا، بينما لا يمكن تحديد عدد الذين تم إجلاؤهم نحو جمهورية لوغانسك الشعبية. وكان غانتشيف قد صرح من قبل بأن السلطات بدأت في إجلاء السكان من مدن كوبيانسك وإيزيوم وشيفتشينكوفو وبالاكليا، حيث أفادت وزارة الدفاع الروسية، 12 سبتمبر، بأن القوات الروسية في بالاكليا وإيزيوم قد أعيد تموضعها في اتجاه دونيتسك، من أجل تحقيق الأهداف المعلنة للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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