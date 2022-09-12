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روغوف: قد تتم إعادة تشغيل محطة زابوروجيه الكهروذرية إذا ابتعد خط الجبهة عنها

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روغوف: قد تتم إعادة تشغيل محطة زابوروجيه الكهروذرية إذا ابتعد خط الجبهة عنها
Sputnik
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قال فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، إنه سيصبح من الممكن إعادة تشغيل المحطة الكهروذرية، عندما يتم إصلاح خط نقل الطاقة وابتعاد خطوط التماس مع العدو عن المحطة.

وأضاف روغوف: "نأمل في أن نتمكن من إعادة تشغيل المحطة بعد إبعاد خط التماس عنها وإصلاح خط نقل الكهرباء".

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وأشار روغوف إلى أن إعادة التشغيل الفوري للمحطة قد لا يستغرق أكثر من بضع ساعات، لكن التشغيل الأكثر اعتدالا قد يستغرق عدة أيام.

وقال روغوف: "تتطلب عملية إعادة تشغيل المحطة، استهلاك قدر كبير من الطاقة ووقت قصير. والأهم هو أن خطوط الطاقة يجب أن تكون سليمة. ولتنفيذ كل ذلك يجب العمل عدة ساعات، أو عدة أيام إذا رغبنا بتنفيذ التشغيل بشكل أكثر سلاسة".

المصدر: تاس

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