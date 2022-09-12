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وسائل إعلام: انطلاق مناورات بحرية لحلف الناتو بمشاركة عسكريين من 15 دولة في تركيا

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وسائل إعلام: انطلاق مناورات بحرية لحلف الناتو بمشاركة عسكريين من 15 دولة في تركيا
AP
أرشيف
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أفادت صحيفة "Milliyet"، اليوم الاثنين، بانطلاق مناورات بحرية عسكرية لحلف الناتو بمشاركة عسكريين من 15 دولة، في الأراضي التركية.

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وكتبت الصحيفة أن المناورات البحرية واسعة النطاق في بحر إيجه والبحر المتوسط بعنوان "Dynamic Mariner - Mavi Balina - Nusret - 2022" انطلقت أمس الأحد وتستمر حتى 22 سبتمبر الجاري.

وأضافت أن المناورات تشارك فيها أيضا السفن التي تم بناؤها في تركيا وخاصة السفينة الهجومية البرمائية "ساندجاكتار" والسفينة الهجومية "أناضول" التي يمكن تحويلها إلى حاملة طائرات خفيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المناورات التي تجري في الجمهورية تعتبر مهمة جدا بالنسبة لتركيا لأنها ستتولى ابتداء من 1 يناير عام 2023 القيادة العسكرية للمكون البحري لقوة الرد السريع التابعة لحلف الناتو.

المصدر: تاس

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