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وزارة الدفاع التركية تنشر فيديو لطائرة مسيرة ترصد "دفع" اليونان مهاجرين إلى المياه التركية (فيديو)

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وزارة الدفاع التركية تنشر فيديو لطائرة مسيرة ترصد
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نشرت وزارة الدفاع التركية، مقطع فيديو قالت إنه لطائرة مسيرة وثقته، وإنه يظهر قيام خفر السواحل اليوناني بوضع مهاجرين غير نظاميين في قارب مطاطي ودفعهم نحو المياه الإقليمية التركية.

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وفي بيان لها، أوضحت وزارة الدفاع التركية أن مسيرة عائدة للقوات البحرية، رصدت يوم الجمعة (9 سبتمبر)، زورقا لخفر السواحل اليوناني في بحر إيجة، قام بنقل مهاجرين إلى قارب مطاطي، ودفعه باتجاه المياه الإقليمية لتركيا".

وأضافت: "تم ابلاغ خفر السواحل التركي على الفور، وإنقاذ المهاجرين، قبالة شواطئ مدينة بودروم في ولاية موغلا".

المصدر: RT

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