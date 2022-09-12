وزارة الدفاع التركية تنشر فيديو لطائرة مسيرة ترصد "دفع" اليونان مهاجرين إلى المياه التركية (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع التركية، مقطع فيديو قالت إنه لطائرة مسيرة وثقته، وإنه يظهر قيام خفر السواحل اليوناني بوضع مهاجرين غير نظاميين في قارب مطاطي ودفعهم نحو المياه الإقليمية التركية.

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وفي بيان لها، أوضحت وزارة الدفاع التركية أن مسيرة عائدة للقوات البحرية، رصدت يوم الجمعة (9 سبتمبر)، زورقا لخفر السواحل اليوناني في بحر إيجة، قام بنقل مهاجرين إلى قارب مطاطي، ودفعه باتجاه المياه الإقليمية لتركيا".

وأضافت: "تم ابلاغ خفر السواحل التركي على الفور، وإنقاذ المهاجرين، قبالة شواطئ مدينة بودروم في ولاية موغلا".

1⃣ On September 9, 2022, a Turkish Navy UAV detected irregular migrants being transferred to an inflatable boat and pushed back towards Turkish territorial waters by a Greek Coast Guard boat off Bodrum. pic.twitter.com/UbFeAzx52c — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 10, 2022

المصدر: RT