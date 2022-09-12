إمبراطور اليابان يدعو لإطلاع الشباب على أهوال الحرب العالمية الثانية

دعا إمبراطور اليابان ناروهيتو اليوم الاثنين إلى زيادة إطلاع وتعريف الشباب بالمعاناة التي سببتها الحرب العالمية الثانية، وذلك من أجل الحفاظ على دروسها للأجيال الجديدة.

وأضاف في كلمته في فعالية عقدت في طوكيو بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس الجمعية اليابانية لأقارب قتلى الحرب - إحدى أكثر المنظمات العامة نفوذا في البلاد، وحضرها رئيس الوزراء فوميو كيشيدا ورؤساء مجلسي البرلمان والمحكمة العليا: "في الوقت الحاضر، أخذت تختفي وتتلاشى ذكرى الحرب. لذلك، من المهم إخبار الأجيال الجديدة عن المعاناة العميقة للأشخاص الذين نجوا من الحرب، وعن رغبتهم الشديدة في السلام العالمي".

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ويشار إلى أن الرابطة اليابانية لأقارب قتلى الحرب، تضم في صفوفها حاليا 570 ألف أسرة ولديها فروع في جميع المحافظات باليابان. ولهذه المنظمة تأثير كبير على الحياة الاجتماعية والسياسية لليابان، وهي تلعب دورا مهما في الانتخابات على مختلف المستويات.

المصدر: تاس