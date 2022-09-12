بين وصف "رهائن" و"مرتزقة".. الأزمة ين ساحل العاج ومالي تتواصل

تتواصل أزمة ساحل العاج مع مالي بشأن 46 عسكريا لها محتجزين منذ شهور لدى الأخيرة، حيث أعلنت ياموسوكرو أن جنودها "رهائن" لدى جارتها الشمالية.

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ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مقرب من الرئاسة في ساحل العاج اتهام المجلس العسكري الحاكم في مالي باحتجاز الجنود الـ 46، واصفة إياهم بأنهم "رهائن".

وقال هذا المصدر في تصريحه: "إن عملية أسر الجنود الإيفواريين لن تمر من دون تداعيات. موقفنا واضح: هذا الأمر غير مقبول"، مضيفا قوله في هذا الساق: "نحن نفضّل دائما الحل الدبلوماسي"، معربا في الوقت ذاته عن أمله في أن يبادر المجلس العسكري المالي إلى "إعادة النظر في موقفه".

وأفاد ذات المصدر بأن قمة طارئة ستعقد "الأسبوع المقبل في نيويورك للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويفترض أن يتم التطرّق إلى هذه المسألة".

يشار إلى أن السلطات المالية كانت احتجزت 49 جنديا من ساحل العاج يوم العاشر من يوليو، اتهمتهم باماكو بأنهم "مرتزقة".

ووجه المدعون الماليون في أغسطس، لجميع المحتجزين الـ 49 اتهامات من بينها، التآمر المفترض ومحاولة الإضرار بأمن الدولة.

بالمقابل، تقول ساحل العاج إنها أرسلت جنودها، في إطار تناوب روتيني للعناصر الذين يقدمون خدمات دعم لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) ودعت إلى إطلاق سراحهم.

وفي الأسبوع الماضي أطلقت باماكو ثلاث نساء من أصل 49 عسكريا من ساحل العاج، وذلك في "مبادرة إنسانية" اعتبرتها أبيدجان "مؤشرا جيدا".

من جانبه، طالب قائد المجلس العسكري الحاكم في مالي العقيد أسيمي غويتا في تصريح يوم الجمعة بالحصول على "مقابل"، مؤكداً معلومات كانت أفادت بأن تسليم رعايا ماليين مطروح في إطار البحث في مصير جنود ساحل العاج.

العقيد غويتا كان صرح في لقاء مع وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما الجمعة، بأن "ساحل العاج تواصل المطالبة بالإفراج عن جنودها، لكنها تمنح في الوقت نفسه لجوءا سياسيا لبعض الشخصيات المالية التي تخضع لمذكرات توقيف دولية صادرة عن القضاء".

وكشف أن من بين هؤلاء بشكل حاص "كريم كيتا نجل الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كيتا الذي أطاحه العسكريون في 2020، وتيمان هوبير كوليبالي وزير الدفاع والشؤون الخارجية في عهد كيتا".

والجدير بالذكر أن وساطات عدة تجرى "من أجل الإفراج عن الجنود الـ 46 المحتجزين، يقود إحداها الرئيس التوغولي فور غناسينغبي رفقة رجال دين ماليين".

المصدر: أ ف ب