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4 قتلى في صفوف الجيش التركي بشمال العراق خلال يوم

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4 قتلى في صفوف الجيش التركي بشمال العراق خلال يوم
الأناضول
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجيش بشمال العراق إلى 4 أفراد، بعد وفاة أحد الجرحى متأثرا بإصابته في اشتباكات مع مسلحي "حزب العمال الكردستاني".

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وذكرت الوزارة في بيان أن اشتباكات وقعت الأحد أثناء عمليات التمشيط في منطقة عملية "المخلب – القفل"، في شمال العراق، ما أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة آخرين نقلوا إثر ذلك إلى المستشفى.

وأوضحت أن أحد المصابين توفي لاحقا في المستشفى متأثرا بإصابته لترتفع حصيلة القتلى إلى 4.

وفي 18 أبريل الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل "العمال الكردساني" الذي تصنفه تنظيما إرهابيا، في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان بشمال العراق.

المصدر: "الأناضول"

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