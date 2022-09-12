سفير روسيا لدى برلين: ألمانيا تزود أوكرانيا بأسلحة فتاكة تستهدف المدنيين

صرح السفير الروسي لدى ألمانيا، سيرغي نيتشايف، بأن ألمانيا تزود أوكرانيا بأسلحة فتاكة تستخدم ليس ضد الجيش الروسي فحسب بل وضد السكان المدنيين، وهذا خط أحمر على برلين عدم تجاوزه.

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وقال نيتشايف في حديث لصحيفة "إزفيستيا" نشر اليوم الاثنين: "إن حقيقة تزويد النظام الأوكراني بأسلحة فتاكة ألمانية الصنع التي تستخدم ليس فقط ضد العسكريين الروس، ولكن أيضا ضد المدنيين في دونباس هي خط أحمر لا يجب على السلطات الألمانية تجاوزه".

وأشار إلى أن إمدادات الأسلحة من ألمانيا إلى أوكرانيا هي الطريق الذي يمدد النزاع ويزيد عدد الضحايا، معبرا عن ثقته بأن العديد من سكان ألمانيا يفهمون ذلك.

وأعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، في 23 أغسطس الماضي عن نية بلاده نقل 3 أنظمة للدفاع الجوي و10 مركبات إنقاذ مدرعة و20 منظومة صاروخية وقذائف عالية الدقة وأنظمة للحماية ضد المسيرات، لأوكرانيا في عام 2023.

المصدر: تاس