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إصابة ثلاثة من قوات حفظ السلام الأممية بانفجار لغم في مالي

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إصابة ثلاثة من قوات حفظ السلام الأممية بانفجار لغم في مالي
Legion-Media
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أصيب ثلاثة من قوات حفظ السلام الأممية أمس الأحد في شمال مالي عندما اصطدمت عربتهم بلغم بين منطقتي بير وتمبكتو، حسبما أفادت بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما" عبر "تويتر".

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ولم تحدد "مينوسما" جنسيات المصابين ولا مدى خطورة إصاباتهم.

وعلى غرار الجيش المالي، تستهدف "مينوسما" في شكل منتظم بهجمات يشنها "جهاديون" يحاربون أي وجود أجنبي في البلاد.

وتقاتل مالي حركات تمرد انفصالية و"جهادية" منذ عام 2012. وأدت أعمال العنف التي بدأت في الشمال ثم امتدت إلى وسط البلاد، إلى مقتل آلاف المدنيين والجنود وتشريد مئات الآلاف غيرهم.

وأنشئت "مينوسما"، بعثة الأمم المتحدة الموحدة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، العام 2013.

وتعد البعثة من أكبر عمليات حفظ السلام الأممية، حيث تم نشر أكثر من 17 ألف جندي وشرطي ومدني ومتطوع حتى مايو، وفقا لموقع البعثة الإلكتروني.

المصدر: أ ف ب

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