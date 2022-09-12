صحيفة: 6 جرحى جراء اشتباك مسلح في مركز تجاري في إسطنبول

أفادت صحيفة "Sabah" التركية، اليوم الاثنين، بإصابة 6 أشخاص من مواطني أذربيجان وإيران وتركيا خلال اشتباك مسلح في مركز تجاري بإسطنبول.

وكتبت الصحيفة: "وقع في مركز تجاري في سارييريه لسبب غير معروف خلاف بين مجموعتين من الرجال. وبعد وقت ما تحول هذا الخلاف إلى اشتباك وأطلق الجانبان النار على بعضهما البعض. ونتيجة الحادث تمت إصابة 6 أشخاص. وبعد إبلاغ الشرطة بالحادث تم إرسال رجال الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث. وتم نقل أحد الجرحى إلى المستشفى في حالة حرجة للغاية".

ودققت: "خلال التحقيق الأولي تبين أن 12 رصاصة إجماليا أطلقت في الحادث. أصيب 6 أشخاص من بينهم 4 أذربيجانيين ومواطن إيراني وواحد وتركي. واتضح أن المواطن الإيراني لم يكن متورطا بالحادث وأنه أصيب بجروح حيث كان متواجدا في مكان الحادث".

المصدر: نوفوستي