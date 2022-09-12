السفينة المستهدفة كان فيها مصريون.. صحيفة تركية تكشف تفاصيل الحادث مع خفر السواحل اليوناني

قالت صحيفة Milliyet التركية، إن طاقم السفينة التي ضربها حرس السواحل اليوناني، كان يضم أجانب، بما في ذلك من أذربيجان ومصر والصومال، ولم تقع إصابات بشرية خلال الحادث.

وأضافت الصحيفة التركية: "كان على متن السفينة 18 شخصا، بما في ذلك ثلاثة مواطنين أتراك وستة مواطنين مصريين وأربعة مواطنين صوماليين وخمسة مواطنين أذربيجانيين، ولم يصب أي منهم بأذى. وفي الوقت الراهن بدأت عمليات التحقيق في الحادث".

بدوره، أكد أحد أفراد الطاقم، واسمه جنكيز أولوش، أن الجانب اليوناني لم يطلق أية تحذيرات كانت. وقال: "اقترب اليونانيون من سفينتنا، لكن لم يصدر عنهم أي تحذير أو إنذار، وقاموا بإطلاق النار عندما لم نتوقف. عندما رأوا خفر السواحل التركي يقترب، غادروا المنطقة على الفور. لم تقع أية حوادث سلبية في هذه المنطقة".

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق، ذكر مصدر دبلوماسي في أنقرة لوكالة "نوفوستي"، أن الحادث وقع في المياه الدولية، على بعد 11 ميلا جنوب غرب جزيرة بوزكادا التركية. وشدد على أن أنقرة تطالب بإجراء تحقيق جاد في الحادث.

من جانبه أعلن خفر السواحل اليوناني، أنه تم أثناء مطاردة "سفينة مشبوهة" ترفع علم جزر القمر دخلت المياه الإقليمية اليونانية، إطلاق نيران تحذيرية في اتجاه آمن.

المصدر: نوفوستي