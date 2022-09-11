الدنمارك تحتفل بمرور 50 عاما على تتويج الملكة مارغريت (فيديو)

شهدت العاصمة الدنماركية كوبنهاغن احتفالات كانت ضيقة في الذكرى الـ50 لجلوس الملكة مارغرت على عرش البلاد، تضامنا مع بريطانيا التي شيّعت ملكتها إليزابيث الثانية.

والملكة مارغريت أصبحت الملكة الأكبر سنا في أوروبا بعد وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وأمرت الملكة البالغة 82 عاما بتضييق الاحتفالات تضامنا مع بريطانيا التي ودعت مؤخرا ملكتها إليزابيث الثانية.

وطلبت من ديوانها تعديل برنامج يومي السبت والأحد للذكرى السنوية وتحديده بوقت وجيز، بحيث يلغى ظهورها على شرفة قصر أمالينبورغ لتحية حشود المهنئين، وجولتها عبر العاصمة كوبنهاغن في عربة تجرها الخيول.

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كما شملت فعليات يوم الأحد قداسا بالكنيسة وغداء استضافته مارغريت على متن السفينة الملكية دانيبروغ للأزواج والرؤساء الملكين من الدول المجاورة من كل من فنلندا وأيسلندا والنرويج والسويد، وأنهت اليوم بحفل عشاء في قصر كريستيانسبورغ مقر البرلمان الدنماركي.

تم تحديد يوبيل الذكرى السنوية الخمسين لتولي الملكة عرش الدنمارك في شهر يناير لكن معظم الأحداث كانت قد ألغيت أو أجلت بسبب جائحة كورونا.

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يذكر أن مارغريت توجت ملكة للبلاد في الـ15 من ديسمبر 1972 غداة رحيل والدها الملك فريدريك التاسع.

المصدر: أ ب