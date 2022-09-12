متمردو تيغراي مستعدون للانخراط في محادثات سلام برعاية الاتحاد الإفريقي

رحب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بإعلان مقاتلي تيغراي استعدادهم للانخراط في مفاوضات سلام مع أديس أبابا برعاية الاتحاد الإفريقي، معتبرا أن هذه الخطوة فرصة فريدة لوضع حد للنزاع.

وحض رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موس فكي في بيان "الطرفين على العمل بصورة عاجلة من أجل التوصل إلى هدنة فورية والانخراط في محادثات مباشرة في إطار عملية يقودها الاتحاد الإفريقي تشمل الشركاء الدوليين المتفق عليهم".

إلى ذلك أعرب مقاتلو إقليم تيغراي في إثيوبيا في وقت سابق من اليوم الأحد عن استعدادهم للانخراط في محادثات سلام يقودها الاتحاد الإفريقي، في خطوة تزيل عقبة من أمام مفاوضات محتملة مع الحكومة لوضع حد لحرب عنيفة تدور منذ عامين.

المصدر: أ ف ب