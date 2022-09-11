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صربيا.. احتشاد آلاف المتظاهرين احتجاجا على مسيرة "فخر المثليين"

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نظم آلاف الصرب اليوم الأحد مسيرة احتجاجية حملوا فيها أعلام روسيا وصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وشعارات مناهضة لمسيرة "فخر المثليين" المزمعة في بلغراد، رغم عدم تصريحها.

واختاير أعضاء رابطة منظمي مهرجان "يورو برايد" بلغراد لاستضافة هذا "الحدث السنوي" قبل ثلاث سنوات.

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وعلى الرغم من الحظر الذي أعلنته الشرطة إلا أن منظمي مهرجان "يورو برايد" أعلنوا أنهم سيتجاهلون الحظر، مؤكدين أن المهرجان سينطلق في بلغراد في الـ17 من سبتمبر وسيشهد احتفالات لمجتمع الميم.

من جهته صرح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الذي أعلن حظر المسيرة بأن شرطة صربيا لن تتمكن من منع أعمال شغب محتملة من قبل الجماعات اليمينية المناهضة لمسيرة المثليين، في ظل أزمة إقليم كوسوفو الانفصالي وأزمة الطاقة الناجمة عن العقوبات الغربية ضد روسيا.

المصدر: أ ب

 

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