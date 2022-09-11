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مركز المصالحة الروسي: إرهابيو "النصرة" شنوا 3 هجمات في إدلب

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مركز المصالحة الروسي: إرهابيو
صورة أرشيفية
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أعلن اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي شنوا ثلاث هجمات في إدلب شمال غربي سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضاف: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سجلت ثلاث هجمات بالقذائف في منطقة وقف التصعيد بإدلب مصدرها مواقع تنظيم "جبهة النصرة" في محافظة إدلب".

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وكان المركز الروسي للمصالحة قد أعلن الخميس الماضي أن القوات الروسية قضت على أكثر من 20 إرهابيا من قياديي تنظيم "جبهة النصرة"، بينهم متزعم "كتيبة التوحيد والجهاد" سراج الدين مختاروف.

المصدر: نوفوستي

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