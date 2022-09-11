"ديلي ميل": البرلمان البريطاني أمام مشكلة غير متوقعة

كشفت صحيفة "ديلي ميل"، أن البرلمان البريطاني يشكو من ارتفاع كلفة التدفئة بسبب أزمة الطاقة، ويعتزم تركيب مضخات كهرومائية لتوليد الطاقة.

واقترح رئيس مجلس العموم ليندسي هويل، تركيب توربينات كهرومائية تولد الطاقة لقصر وستمنستر، لخفض الفواتير.

وكتبت "ديلي ميل": يريد النواب البريطانيون أن يحذوا حذو الملكة إليزابيث الثانية، التي قامت بتركيب مثل هذه الوحدة في قلعة بالمورال بإسكتلندا.

وقال الخبير نيل كرمود، إن البرلمان لن يتمكن من تنفيذ هذه الفكرة، نظرا لأن منطقة نهر التايمز المجاورة للبرلمان ضحلة جدا، وأضاف: "من غير المرجح أن تولد التوربينات طاقة كافية لغلي الماء".

المصدر: نوفوستي