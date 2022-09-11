الدخان يؤجل رحلات من مطار طشقند

قال المكتب الصحفي لشركة Uzbekistan Airports، إن الدخان تصاعد صباح اليوم الأحد في مطار طشقند، ولم يصب أي أحد نتيجة لذلك.

وأضافت الشركة: "حدث تصاعد دخان في صالة المغادرة المخصصة لشركات الطيران الدولية في مطار طشقند. ووقع الحادث في 11 سبتمبر في الساعة 10.30 (8.30 بتوقيت موسكو). وتم إجلاء الركاب والموظفين بشكل عاجل. ولحسن الحظ، لم يصب أحد".

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وذكرت الشركة في بيانها، أن سبب حالة الطوارئ كان حدوث ماس كهربائي لمصدر طاقة غير متقطع (UPS) في محطة تحويل فرعية في أحد مباني المطار.

وقالت: "من أجل إزالة أسباب حدوث الماس الكهربائي، وكذلك من أجل سلامة موظفي الخدمات العاملين في الموقع، تقرر قطع التيار الكهربائي عن صالة المطار لبعض الوقت. حتى الآن تم تأجيل ثلاث رحلات جوية: KS-128 إلى ألماتا، و HY-721 إلى نور سلطان و SU-1975 إلى موسكو. تبذل خدمات المطار قصارى جهدها لإعادة عمل المطار في أقرب وقت ممكن".

المصدر: نوفوستي