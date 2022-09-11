نعش الملكة إليزابيث يغادر قصر بالمورال في اسكتلندا باتجاه إدنبره

غادر نعش الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، اليوم الأحد قصر بالمورال المقر الملكي الصيفي في اسكتلندا، حيث توفيت الخميس الماضي عن 96 عاما، في اتجاه إدنبره.

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وتألف الموكب الجنائزي من سبع سيارات تتقدمها سيارة تحمل النعش الملفوف بالعلم الملكي الاسكتلندي، والذي وضعت عليه باقات من الورود.

وعبر الموكب بوابات قصر بالمورال بعيد الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش، في حين أنه من المقرر أن يجتاز الموكب خلال النهار نحو 300 كلم في الريف الاسكتلندي على أن يصل إلى قصر هوليرود هاوس، المقر الرسمي للعائلة الملكية في اسكتلندا، ويقع في إدنبره، نحو الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش.

كما سينقل نعش الملكة مساء الثلاثاء على متن طائرة إلى لندن.

المصدر: "فرانس برس"