فنلندا ترفض مجددا تسليم 6 أشخاص إلى تركيا

أفادت صحيفة "زمان" بأن "فنلندا رفضت طلب تركيا إعادة النظر في الطلبات المتعلقة بتسليم 6 مواطنين أتراك، سبق ورفضت ترحيلهم".

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وأشارت وزارة العدل الفنلندية إلى أنها تلقت من تركيا طلبا لإعادة النظر في 6 قضايا رفضت سابقا في أغسطس، خاصة بـ6 أتراك تتهمهم أنقرة بـ"الإرهاب"، وفق "زمان".

وأوضحت الخبيرة البارزة في الوزارة، سونيا فارباسو، أنه "تم إغلاق القضايا وتم اتخاذ القرار النهائي، وبناء على قانون الترحيل، لا يمكن الطعن في قرار وزارة العدل"، مضيفة: "من غير الممكن إعادة تقييم القرار النهائي، إلا إذا تم تقديم تقرير جديد تماما يؤثر بشكل واضح على القرار".

وكانت تركيا قد عارضت في البداية عضوية فنلندا والسويد في حلف "الناتو"، لأنها تعتبرهما "ملجأ" للمنتمين إلى حزب العمال الكردستاني.

المصدر: "زمان"