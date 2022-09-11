القصف الأوكراني يقتل 4 مدنيين ويحرق غابات محمية في مقاطعة نيكولاييف

قال مصدر في مديرية حالات الطوارئ في مقاطعة خيرسون، إن النيران اندلعت في ألف هكتار من الغابات بمحمية "كينبورن سبيت" في مقاطعة نيكولاييف المجاورة بسبب قصف القوات الأوكرانية.

وذكر المصدر، أنه قتل أربعة مدنيين على الأقل بسبب هذا القصف الذي يمنع حتى الآن إخماد الحرائق هناك.

ويشار إلى أن محمية "كينبورن سبيت"، هي حديقة غابات طبيعية في الجزء الخاضع للسيطرة الروسية من مقاطعة نيكولاييف. تجمع المحمية بين البحر والسهوب والغابات في مساحة بيئية واحدة، حيث يعيش أكثر من 250 نوعا من الطيور التي تقدم لقضاء فصل الشتاء، وهناك ينمو 450 نوعا من النباتات بعضها مدرجة في الكتب الحمراء لأوكرانيا وأوروبا.

وأضاف المصدر: "تعرض النظام البيئي للمحمية لضربة قوية مع بدء الأعمال القتالية، وذلك بسبب الحرائق الناجمة عن القصف المدفعي الأوكراني. وتسبب ذلك حتى الآن باحتراق أكثر من 11 ألف هكتار من الغابات. وتسبب القصف الأوكراني ليس فقط بإتلاف آلاف الهكتارات من الغابات وإلى استحالة إطفاء الحرائق بسبب ارتفاع مخاطر انفجار الألغام، بل وأدى إلى مقتل المدنيين كذلك".

وأكد المصدر على أن الجيش الأوكراني، يستخدم خلال قصفه المدفعي القذائف الحارقة بهدف إشعال النيران في غابات المنطقة.

المصدر: نوفوستي