تركيا.. ترحيل 3 آلاف و38 مهاجرا إلى بلدانهم خلال أسبوع

أعلنت تركيا يوم السبت ترحيل 3 آلاف و38 مهاجرا غير نظاميين إلى بلدانهم، في الفترة بين 2 و8 سبتمبر الجاري.

وأوضحت إدارة الهجرة بوزارة الداخلية التركية، أن بين المهاجرين المرحلين 1492 أفغانيا و448 باكستانيا، والباقي من جنسيات مختلفة.

وأضافت أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين تم ترحيلهم منذ بداية العام الجاري بلغ 78 ألفا و716.

وذكرت أن التدابير الأمنية المتخذة على الحدود ساهمت في إحباط دخول 4 آلاف و352 مهاجرا إلى البلاد بطرق غير قانونية بين 2 و8 سبتمبر الجاري، ليصل عدد المهاجرين الذين أحبط دخولهم البلاد منذ بداية العام الجاري إلى 209 آلاف و318.

المصدر: الأناضول