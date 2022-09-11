رئيس البرلمان الصيني يشكر روسيا على دعمها الثابت في قضية تايوان

أجرى لي تشانشو رئيس البرلمان الصيني زيارة رسمية إلى روسيا استمرت أربعة أيام تلبية لدعوة من رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، أعرب في ختامها عن شكره لروسيا في دعمها للصين.

وخلال زيارته، التقى لي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي، وعقد محادثات في موسكو مع فولودين، ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو، كما اجتمع مع قادة الكتل النيابية الخمس الممثلة في مجلس الدوما.

وأثناء لقائه الرئيس الروسي، نقل له التحيات الحارة وأطيب التمنيات من الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال إنه في ظل التوجيه الاستراتيجي والجهود الشخصية للرئيس شي والرئيس بوتين، حافظت شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا على زخم قوي للتنمية.

وقال لي خلال محادثاته مع فولودين وماتفينكو، إن المهمة الرئيسية للتعاون بين المجلسين التشريعيين في الصين وروسيا هي تعزيز التوافق الهام الذي توصل إليه رئيسا البلدين وتوفير الحماية القانونية للتنمية الطبيعية والمستقرة للعلاقات الثنائية.

وأضاف أن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني سيواصل تعميق التبادلات والتعاون مع مجلسي الدوما والاتحاد الروسيين، والاستفادة من آلية التبادلات المنتظمة، والحفاظ على قوة دفع جيدة للاتصالات رفيعة المستوى، وتعزيز العمل المشترك بين لجان الصداقة بين البلدين.

وتوجه لي بالشكر إلى الجانب الروسي على دعمه الثابت للصين في قضية تايوان.

وأضاف أن الصين مستعدة للحفاظ على الاتصال المكثف والتبادلات مع جميع الأطراف في روسيا لترسيخ أسس الصداقة والتعاون العملي بين البلدين.

المصد : "سبوتنيك"