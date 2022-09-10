مقتل 3 أشخاص بتحطم مروحية في أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع التابعة لحكومة طالبان المؤقتة في أفغانستان مقتل 3 أشخاص السبت، جراء تحطم مروحية "بلاك هوك" في العاصمة كابل.

وقالت الوزارة في بيانها، إن المروحية تحطمت نتيجة عطل فني أثناء جولة تدريب وسقطت في حرم جامعة الدفاع الوطني.

وأشارت إلى مقتل طيارين اثنين وعامل وإصابة 5 أشخاص جراء الحادث الذي وقع بعد ظهر اليوم.

ونتيجة اشتباكات مع الجيش الأفغاني التابع للحكومة السابقة، سيطرت حركة طالبان على العديد من المعدات العسكرية أمريكية الصنع، بينها مروحيات، إثر دخولها إلى العاصمة كابل في 15 أغسطس 2021، وتوليها مقاليد الحكم في البلاد.

المصدر: الأناضول